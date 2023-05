Se schimba legea pentru romanii care beau alcool si fumeaza, deoarece tot mai multi adolescenti din Romania consuma bauturi alcoolice si produse pe baza de tutun, inainte de a deveni majori.Acesta ar fi motivul pentru care un grup de parlamentari a decis introducerea unor noi piedici, cu scopul de a preveni vicierea tinerilor.Proiectul de lege aflat momentan in dezbatere in Senat prevede introducerea legitimarii clientilor in toate magazinele. Dar si in localurile care comercializeaza bauturi ... citeste toata stirea