Vesti proaste pentru studentii din Romania: Pretul caminelor s-ar putea dubla

Cazarea in camine s-a scumpit, in medie, cu 100 de lei lunar. Majoritatea universitatilor au luat aceasta decizie de frica facturilor la gaz si curent electric.Pe langa bani mai multi, studentilor li se cere sa faca si economie. Sunt rugati sa nu foloseasca celebrele resouri, daca temperatura din camere este confortabila.Preturile cazarilor in caminele studentesti au crescut in acest an cu un procent de 20%, in functie de tipul imobilului si dotarile existente. Astfel, studentii au putut opta ... citeste toata stirea