Veteran roman din Afganistan decorat de fostul presedinte Basescu, condamnat pentru abuz sexual asupra unui minor

Un veteran al razboiului din Afganistan, decorat de fostul Presedinte Traian Basescu, a fost trimis dupa gratii pentru ca a abuzat sexual un minor de 13 ani, fiul unor cunostinte care l-au gazduit pe militar si-l considerau ca partea a familiei. Caporalul Toader Cristian Scoflea are 48 de ani si este unul dintre militarii romani care au luptat in Afganistan si au fost decorati in 2010 de presedintele Traian Basescu. La propunerea Ministrului Apararii Nationale, caporalului i s-a conferit ... citeste toata stirea