Vezi care este procedura de decontare a cheltuielilor pentru romanii care gazduiesc refugiati din Ucraina

Guvernul va aproba astazi, 8 aprilie, in sedinta de guvern , procedura necesara pentru decontarea cheltuielilor celor ce cazeaza refugiatii din Ucraina. Executivul are in vedere suma de 20 lei/zi pentru hrana si 50 lei/zi pentru cazare.Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de vineri, 8 aprilie, alocarea a 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara pentru acordarea unui sprijin financiar de 50 de lei/zi pentru fiecare persoana gazduita a unui numar mediu de 15.000 cetateni straini sau ... citeste toata stirea