Vezi prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani: Temperaturi normale pentru aceasta perioada

Meteorologii au emis marti, 6 septembrie, prognoza pentru urmatoarele patru saptamani si spun ca luna septembrie si inceputul lunii octombrie nu ies din graficele de temperatura specifica pentru aceste perioade, iar cantitatile de precipitatii vor fi normale.Saptamana 5 - 12 septembrieValorile termice se vor situa in general in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Cu exceptia regiunilor sudice, regimul pluviometric va fi in general excedentar, mai ales ... citeste toata stirea