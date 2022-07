Via Transilvanica va fi finalizata in intregime in acest an, iar marea deschidere va fi marcata cu un targ la Alba Iulia. Traseul turistic porneste de la Putna si se incheie la Drobeta Turnu Severin

Via Transilvanica va fi finalizata in intregime in acest an, iar marea deschidere va fi marcata cu un targ la Alba Iulia, in 8 octombrie, anunta asociatia Tasuleasa Social, cea care a initiat proiectul."Via Transilvanica Day - The Grand Opening! Via Transilvanica va fi finalizata in intregime, dupa patru ani jumatate de munca asidua, iar sarbatoarea grandioasa a intregului traseu va avea loc in forma unui *targ*: loc de intalnire, schimb de experiente turistice cu organizatii, trasee, ... citeste toata stirea