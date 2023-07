Primaria a anuntat castigatorii licitatiei tronsonului 1 pentru Centura Metropolitana: compania Viarom Construct SRL in asociere cu SC Electrogrup SA.Primarul Emil Boc a anuntat ca a fost ales castigatorul licitatiei tronsonului 1 pentru Centura Metropolitana: SC Viarom Construct SRL in asociere cu SC Electrogrup SA. Valoarea de licitatie e de 102 mil lei, din care valoarea adjudecata: 94 mil lei. Termenul de executie este de 14 luni, plus 6 luni de proiectare.Primaria Cluj-Napoca a scos la ... citeste toata stirea