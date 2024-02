Viata are prioritate, dar nu pentru toti! Un sofer s-a pus in pericol pe drumul Cluj - Zalau - VIDEO

Un sofer a fost filmat pe drumul Cluj - Zalau intr-o ipostaza care ridica in discutie depasirile hazardate. Conducatorul auto a intrat in depasire intr-o curba, pe linie continua si a scapat la "mustata".Incidentul a fost filmat pe Drumul E 81, dupa Mihaiesti spre Topa Mica, intre Cluj si Zalau. Dupa cum se vede in filmarea de mai jos, soferul masinii de teren a ignorat faptul ca s-a angajat in depasire in curba, ca zona nu permitea aceasta manevra pentru ca nu avea vizibilitate. Din sens opus ... citește toată știrea