Viata clujeanului care traieste din poker: "Intr-o seara am castigat 145.000 de dolari. Fara disciplina n-ai nicio sansa"

Clujeanul Cosmin Joldis a inceput sa joace poker in facultate si i-a placut asa de mult incat a devenit jucator profesionist. In circa 10 ani, el a castigat peste 1,5 milioane de dolari si spune ca va face asta pana la pensie. El sustine ca "fara disciplina" nu poti trai ca jucator profesionist de poker. "Lumea cand spui ca joci poker crede ca joci la aparate, la ruleta. Chestii de noroc", explica Cosmin Joldis intr-un interviu acordat vloggerului Mircea Bravo, in care a spus cum a inceput sa ... citeste toata stirea