Viata la bloc, cu multe provocari. Certuri intre vecini la Cluj din cauza pisicilor vagaboande: "Locatari de la alte blocuri vin si le dau de mancare"

Intr-un oras "vibrant" precum Cluj, viata la bloc aduce cu sine multe provocari, iar conflictele intre vecini sunt adesea rezultatul unor diferente de opinii. Una dintre aceste probleme frecvente, care a devenit din ce in ce mai acuta in ultimul timp, este legata de prezenta pisicilor vagaboande in jurul blocurilor.Intr-o sesizare pentru Primaria Cluj vecinii cer ca autoritatile pentru a rezolva problema pisicilor vagaboande care isi fac veacul in jurul blocului ... citește toată știrea