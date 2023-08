Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, i-a luat locul lui Emil Boc la incasat bobarnace pentru erorile din oras. Joi, 3 august, la sedinta Consiliului Local, Adriana Cristian, consilier local USR, a adus in discutie situatia ciudata in care pe capacele de canal de la Sala Posturilor scrie numele orasului Salzburg. Daca tot au vrut sa scrie ceva, putea fi sigla orasului si numele Cluj-Napoca.Viceprimarul Dan Tarcea a recunoscut, indirect, ca nu nimeni nu s-a gandit la acest detaliu. "Noi am pus ... citeste toata stirea