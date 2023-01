Viceprimarul Clujului spune ca administratia nu raspunde pentru zidul prabusit peste masini la Cluj: "Noi nu avem ce sa facem"

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a venit cu o reactie dupa ce un zid de sprijin s-a prabusit, ieri, peste 5 vehicule si o autoutilitara, pe strada Lombului.Amintim ca in urma unei sesizari primite, politistii locali de la Serviciile Control urbanism si Disciplina in Constructii si de la Control Trafic Rutier au constatat prabusirea unui zid de sprijin, pe o lungime de circa 35 de metri, pe strada Lombului nr. 2-4. In urma incidentului au fost avariate 5 autovehicule si o ... citeste toata stirea