Viceprimarul Dan Tarcea spune ca e mai ieftin sa demoleze garajele, decat sa faca parkinguri

Viceprimarul Dan Tarcea a fost intrebat cand va fi construit un parking si in Grigorescu , iar replica a fost ca e mai ieftin sa demoleze garajele, decat sa faca parkinguri.Clujul are 10.000 de garaje ce trebuie demolate "Discutam de identificarea unui teren. As vrea sa va spun ca daca noi demolam 10.000 de garaje de pe domeniul public si de pe raza municipiului Cluj-Napoca, sporul este undeva la 20 - 25%. Asta inseamna ca vor rezulta 2500 de locuri de parcare in plus, echivalentul a noua ... citeste toata stirea