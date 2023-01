Viceprimarul din Suatu, Nagy Stefan, gasit fara suflare! Detaliile sunt dramatice

Viceprimarul comunei Suatu, Nagy Stefan, a fost gasit duminica, 15 ianuarie, fara suflare."Azi, in jurul orei 10.30, barbatul de 49 de ani, din comuna Suatu, judetul Cluj a fost gasit fara viata, spanzurat. Cadavrul acestuia a fost identificat in extravilanul localitatii Suatu, judetul Cluj, in urma unor evaluari primare, fara semne vizibile de violenta.Activitatile de cautare coordonate de Serviciul de Investigatii Criminale au fost demarate la data de 13 ianuarie a.c., fiind ... citeste toata stirea