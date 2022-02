Viclesugul prin care un roman ar fi furat 22 de milioane de euro. Irlandezii ii aduc 25 de capete de acuzare

Romanul Alexandru Olteanu a fost trimis in judecata, in Irlanda, pentru 25 de capete de acuzare si o acuzatie de furt. Anchetatorii cred ca a pus la cale o inselaciune de 22 de milioane de euro. Alexandru Olteanu are 35 de ani si a fost extradat in Irlanda pe 4 februarie. El va fi judecat pentru 11 capete de acuzare de spalare de bani, 14 capete de acuzare de folosirea unui instrument fals si o acuzatie de furt. Romanul este acuzat in primul rand de o inselaciune online in valoare de 22 de ... citeste toata stirea