In aceasta dimineata politistii clujeni au intervenit la un grav accident rutier petrecut pe raza localitatii Rugasesti, comuna Caseiu.Din primele cercetari efectuate la fata locului de politistii rutieri s-a constatat faptul ca un autoturism condus din directia Rugasesti inspre Dej, de o femeie de 34 de ani, din comuna Caseiu, aflat in efectuarea unei manevre de depasire intr-o zona in care era interzisa ... citeste toata stirea