Victoria Viisoara a avut poate cel mai usor meci din actuala editie a campionatului, in deplasare, la Viitorul Garbau. Echipa condusa de Gabriel Mocean a facut ravagii la Garbau, elevii sai marcand de cinci ori in meciul disputat ieri, 21 aprilie.Pentru echipa viisoreana au marcat Morar, Porumb, Bucsa, Cublesan si Rad. Gazdele au marcat golul de onoare in minutul 87 din ... citeste toata stirea