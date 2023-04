Judecatorul clujean Cristi Danilet a castigat ultimul proces la Curtea Suprema si a reusit anularea excluderii din magistratura. Decizia de acum e definitiva."Azi (luni, 24 aprilie) am castigat si cel de al treilea dosar facut de catre Inspectia Judiciara in care am fost sanctionat de CSM cu excluderea din magistratura. S-a constatat de catre Curtea Suprema ca nu meritam excluderea, ci doar o reducere a salariului.Am fost suspendat din functie din data de 13 dec 2021 pana azi, 24 aprilie 2023. ... citeste toata stirea