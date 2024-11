VIDEO. Accident evitat milimetric in Faget! Soferii implicati, criticati aspru pe internet: "Nici la cei cu masini de 100 de mii nu le e mila de ele"

Un clujean a evitat milimetric un accident de circulatie, dupa ce o masina i-a iesit brusc in fata, fara sa respecte semnele de circulatie, in cartierul Faget. Incidentul a avut loc marti, 5 noiembrie, la intersectia strazilor Eugen Ionescu si Kos Karoli din Cluj-Napoca.Incidentul a fost surprins de camera de bord amplasata in masina clujeanului care a evitat accidentul, iar imaginile au fost postate pe retelele de socializare."Inca un sofer care cobora de pe str. Kos Karoli pe str. Eugen ... citește toată știrea