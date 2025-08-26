Editeaza

VIDEO Accident grav pe Bulevardul Muncii din Cluj! Masina rasturnata in trafic, doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale

Sursa: Stiri de Cluj
Marti, 26 August 2025, ora 11:41
28 citiri
Un accident rutier a avut loc, marti dimineata, pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca. Potrivit informatiilor transmise de ISU Cluj, doua autoturisme au fost implicate in eveniment, iar unul dintre ele s-a rasturnat pe carosabil. Vehiculul de mare tonaj a suferit doar avarii minore, iar soferul nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.

Din fericire, nu au fost raportate victime incarcerate. In schimb, echipajul SMURD de terapie intensiva mobila a intervenit pentru a acorda primul ajutor unui ...citește toată știrea

