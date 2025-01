VIDEO Accident in Cluj: O masina s-a rasturnat in afara carosabilului umed. Soferii avertizeaza: ,,Se aluneca foarte tare in tot orasul, prudenta maxima"

Un accident rutier a avut loc pe strada Frunzisului, din Cluj-Napoca, ieri, 21 ianuarie, in jurul orei 18:40. In evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism, care s-a rasturnat in afara partii carosabile.Din fericire, salvatorii care au intervenit de urgenta la incident au constatat ca exista doar pagube materiale in urma impactului, astfel, nu au existat persoane ranite.,,A fost vorba despre un eveniment rutier soldat cu pagube materiale", a transmis ISU Cluj pentru Stiri de ... citește toată știrea