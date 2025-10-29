Editeaza

VIDEO. Accident incredibil filmat LIVE aseara in Cluj: Un pieton lovit pe trecerea de pietoni de pe Horea, dupa ce a fortat traversarea alergand

Sursa: Stiri de Cluj
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 11:49
37 citiri
Un incident rutier a avut loc aseara, in jurul orei 19:20, in Cluj-Napoca pe strada Horea (colt cu strada Crisan). Momentul a fost surprins de o camera de bord, iar imaginile filmate de Robert R. par aproape incredibile, fiind greu de inteles cum a putut fi lovit pietonul, desi avea cateva secunde la dispozitie sa se opreasca.
In inregistrare se observa ca, in momentul inceperii filmarii, masinile stationeaza la semafor, caci pietonii au verde, iar pietonul se afla deja pe prima parte a ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
VIDEO. Fetita de 2 ani internata cu pneumonie dupa ce la Centrul de Permanenta din Cluj i s-a spus ca "Nu e un caz ingrijorator". Mama: "Dati-va demisia"!
O experienta alarmanta relatata de o mama din Cluj-Napoca, F.B., ridica semne de intrebare asupra ...
VIDEO. Scandal in trafic in Cluj: "Ne lasa nervii! S-a dat jos, l-a scuipat si a dat cu pumnii in capota"
Un incident tensionat petrecut in trafic, in Cluj-Napoca, a fost surprins video. In imagini se vede ...
O masina s-a rasturnat pe marginea unui drum din Cluj: Soferul a avut nevoie de ingrijiri medicale. A fost adus un echipaj de terapie intensiva mobila
Un accident rutier a avut loc in urma cu putine momente, pe raza localitatii Topa Mica, judetul ...
ActualitateBusinessSportLife Show