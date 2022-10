VIDEO. Accident langa Aeroportul Cluj! O masina s-a RASTURNAT, traficul tot mai aglomerat

Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza in zona Aeroportului Cluj. Din primele informatii, un sofer ar fi pierdut controlul volanului, rezultand rasturnarea masinii pe care o conducea.Accidentul s-a produs in jurul orei 13.30, pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca, in apropiere de aeroportul international "Avram Iancu". Potrivit martorilor care au filmat incidentul, se aglomereaza in zona."Pompierii au intervenit la un accident rutier ... citeste toata stirea