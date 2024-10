VIDEO Accident pe strada Corneliu Coposu. Trei persoane au ajuns la spital

Accident dimineata, in Cluj, pe strada Corneliu Coposu. Trei persoane au ajuns la spital dupa o tamponare succesiva in trafic."Din primele date, a fost vorba despre o tamponare intre 3 autoturisme si un autotren", a transmis ISU Cluj."Au primit ingrijiri medicale la fata locului 5 persoane, insa numai 3 dintre acestea au fost transportate la spital. Mai exact, a fost vorba despre o femeie de aproximativ 35 de ani si doi barbati in varsta de 23, respectiv 41 de ani. La interventie au luat ... citește toată știrea