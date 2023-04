Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata pe strada Oasului din Cluj-Napoca. Din primele date, o femeie in varsta de 85 de ani ar fi fost lovita de un TIR, in momentul in care clujeanca ar fi incercat sa fuga spre tramvai.Femeia a inceput sa fuga spre tramvai exact in momentul in care vatmanul inchidea usile. In acelasi moment s-a pus in miscare si TIR-ul, condus de un cetatean moldovean in varsta de 47 de ani."La data de 24 aprilie a.c., in jurul orei 12.50, politistii au fost ... citeste toata stirea