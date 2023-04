Castorul este o specie protejata in Romania, dar si in toata Europa. Video-ul distribuit de un civic clujean arata foarte clar cum un castor isi vede "bine-mersi" de treaba in apele Somesului.Grupul numit "Somesul nostru" a facut apel la toti clujenii de pe retelele de socializare, dupa distribuirea acestui videoclip. Activistii preocupati cu starea actuala a raului Somes si a apelor din jurul Clujului au transmis un apel la autoritati, alaturi de filmarea in care apare castorul. Mesajul lor ... citeste toata stirea