VIDEO. Ambulanta implicata intr-un accident grav cu 7 raniti la Cluj. UPDATE O femeie din ambulanta a murit. Un barbat din ambulanta, descarcerat

Sursa: Stiri de Cluj
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 07:49
Update ora 22:10
Bilant final in urma accidentului petrecut intre Huedin si Saula, judetul Cluj, in care a fost implicata o ambulanta a SAJ Cluj
In urma accidentului au fost transportati la spital doi barbati si doua femei cu varste cuprinse intre 40 si 51 de ani si o fetita de aproximativ 9 ani.

La misiune au intervenit o autospeciala cu modul de descarcerare, trei ambulante SMURD, dintre care una de terapie intensiva mobila si doua echipaje SAJ.
Care este starea ranitilor din ...citește toată știrea

