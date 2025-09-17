Editeaza

VIDEO. Ancheta de urgenta la Aeroportul Cluj ceruta de Alin Tise, din cauza bagajelor trantite: "Aceste atitudini nu pot fi tolerate"

Sursa: Stiri de Cluj
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 16:48
Presedintele Consiliului Judetean Cluj
, Alin Tise
, a solicitat miercuri dimineata declansarea unei anchete administrative la Aeroportul International "Avram Iancu" Cluj
, ca urmare a imaginilor aparute in spatiul public care arata modul necorespunzator in care bagajele pasagerilor sunt manipulate de personalul unui subcontractor.
Presedintele Consiliului Judetean, Alin Tise, solicita ancheta la Aeroportul Cluj si masuri rapide pentru protectia bagajelor pasagerilor
Intr-un comunicat oficial, ...citește toată știrea

