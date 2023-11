Apa tasnea din pamant si, pe strada Mamaia, in zona podului Napoca din Cluj, a dat nastere unei fantani arteziene veritabile, direct pe carosabil, sambata, 11 noiembrie. Clujenii au sesizat situatia si s-au indignat ca, desi Primaria a anuntat ca lucrarile de pe malurile Somesului vor intra in receptie in 15 noiembrie, pe teren, situatia este departe de un proiect in care s-au investit zeci de milioane de euro.Nu doar arteziana aparut la capatul strazii Mamaia, rezultata, cu siguranta, din ... citeste toata stirea