VIDEO Asa ajungi la cimitir din cauza unui sofer iresponsabil: Daca nu oprea cel de pe contrasens, soferul clujean ii trimitea pe toti direct la groapa!

Asa ajungi la cimitir din cauza unui sofer iresponsabil ca cel din VIDEOInconstienta unor soferi nu are limita! O noua dovada este acest video in care un sofer de duba cu numar de Cluj a fost filmat efectuand o depasire periculoasa, intr-o curba, pe linie continua, intalnindu-se fata in fata cu un autoturism care circula regulamentar. Din imagini se vede cum, din fericire, celalalt sofer a oprit pur si simplu si a evitat o coliziune frontala. Manevra a fost oricum periculoasa pentru ca din ... citește toată știrea