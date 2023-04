Doar 8-10% avans in 8 luni de "santier" pe primul lot din #Autostrada A7 - Ploiesti - Buzau - Focsani - Bacau - Pascani - Suceava - Siret, semnaleaza Asociatia Pro Infrastructura. Acestia au lansat si o filamare aeriana completa pe cei 21 kilometri ai lotului, Autostrazii A7, Dumbrava-Mizil."Progresul fizic se invarte in jurul cifrei de 8%, poate spre 10% cu multa indulgenta. Asta pe un contract semnat in 16.06.2022 cu ordin de incepere emis in 22.08.2022 si o perioada de executie directa ... citeste toata stirea