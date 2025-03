VIDEO Au planuit concedierile intr-un local de lux, acompaniati de manelistul Leo de la Rosiori, unde seful DRDP Cluj (acuzat de delapidare) si baronii care controleaza traficul rutier in Vama Bors au spart mii de euro

Desi este acuzat de delapidare in cadrul institutiei pe care o conduce (Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj - DRDP), iar dosarul sau penal e inca in termen, Eugen Cecan continua nestingherit sa-si faca de cap la nivel institutional, avand sustinere politica mai ales din partea PSD. Sursele Actual de Cluj informeaza ca acesta isi exercita controlul de forta in interiorul institutiei mai ales prin intermediul acolitei sale, Flavia Pintican (in prezent sefa Roviniete si responsabila de ... citește toată știrea