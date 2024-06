VIDEO Bagaj suspect abandonat pe strada 21 decembrie in apropierea Hotelului Hampton by Hilton din Cluj. Politistii au facut verificari de urgenta

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Cluj-Napoca au fost alertati, astza in jurul orei 16:50, cu privire la prezenta unui bagaj de calatorie abandonat pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, in apropierea Hotelului Hampton by Hilton din Cluj-Napoca.Un echipaj din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale - Compartimentului Pirotehnic s-a deplasat rapid la fata locului pentru a evalua situatia. Dupa o verificare amanuntita, echipa a concluzionat ca bagajul nu prezenta niciun pericol pentru ... citește toată știrea