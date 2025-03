VIDEO Bataie ca-n filme intr-un mall din Cluj-Napoca! Doi barbati si-au impartit pumni si lovituri sub privirile socate ale cumparatorilor!

O altercatie intre doi barbati a avut loc in mall-ul VIVO din Cluj-Napoca, incidentul desfasurandu-se sub privirile clientilor. Cei doi si-au impartit pumni in zona food court-ului, iar momentul a fost surprins pe video.Barbatii, imbracati in negru, si-au aplicat lovituri specifice boxului. Dupa mai multe lovituri dure aplicate, cel care este mai violent pare sa se mai calmeze. In imagini apare si o femeie, care incearca sa-l tina deoparte si il duce spre magazine. ... citește toată știrea