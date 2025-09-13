Editeaza

VIDEO. Bataie intre copii de 10 ani intre blocurile din Manastur, din Cluj. I-a carat pumni pentru ca tinea cu alta echipa: "Unde sunt parintii lor?"

Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 16:49
Un incident violent intre doi copii de aproximativ 10 ani a avut loc zilele trecute pe Aleea Garbau, in cartierul Manastur, Cluj-Napoca, revoltand locatarii din zona. Bataia ar fi fost filmata de fratele unuia dintre copii si trimisa la Stiri de Cluj de un clujean care a intrat in posesia lor
. I
maginile au fost blurate deoarece toti cei care apar in filmare sunt copii.
O palma care a declansat un conflict violent intre copii in cartierul clujean ManasturPotrivit martorilor si asa cum se vede ...citește toată știrea

