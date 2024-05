VIDEO. Biciclista spulberata de o trotineta electrica in Cluj: "Femeia s-a lovit la mana, iar asta o injura"

O femeie din Cluj-Napoca, care se afla pe o bicicleta, s-a accidentat dupa ce un tanar care circula cu trotineta electrica a intrat cu viteza in aceasta, pe o strada din apropierea platoului Salii Sporturilor. Din imagini se observa cum trotineta "aproape zbura", in timp ce femeia mergea cu o viteza normala.Martorii incidentului spun ca tanarul a inceput sa o injure pe femeie, in loc sa se asigure daca este in regula in urma acestui incident, iar ulterior si-a continuat linistit drumul. ... citește toată știrea