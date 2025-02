VIDEO Bolid de LUX de 100.000 de euro furat in Olanda, gasit la Cluj! Soferul "testase" bine si alcoolul la volan, nu doar cati cai putere are motorul

Spectacol nedorit pe strazile Clujului! Un bolid de lux, evaluat la 100.000 de euro si furat din Olanda, a fost depistat de politisti in trafic, iar surprizele nu s-au oprit aici. La volan se afla un barbat de 38 de ani, care nu doar ca acesta conducea o masina data in urmarire internationala, dar "alimentase" si cu alcool inainte de drum.Incidentul a avut loc pe 6 februarie 2025, in jurul orei 17:15, cand politistii Sectiei 4, in urma unor informatii primite de la Serviciul de Investigatii ... citește toată știrea