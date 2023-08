Un motociclist din Cluj, comuna Floresti, a murit in comuna Lupsa, din judetul Alba, dupa ce in fata i-a iesit un camion care transporta lemne. ATENEsIE IMAGINILE VA POT AFECTA EMOEsIONAL!La data de 14 august 2023, in jurul orei 18.45, un tanar de 25 de ani, din comuna Lupsa, judetul Alba, in timp ce conducea un tractor, pe un drum secundar, ar fi patruns pe DN 75, intrand ... citeste toata stirea