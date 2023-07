Pompierii de la detasamentul Huedin au intervenit in dimineata zilei de miercuri, 26 iulie, pentru a stinge un incendiu provenit in urma exploziei unei butelii, la o casa din localitatea Calatele.Flacarile s-au extins si la podul casei, distrugand numeroase bunuri din interior. Nu au existat victime in urma incendiului, un barbat reusind sa iasa din casa, fara a avea nevoie de ingrijiri medicale."Pompierii de la Detasamentul Huedin intervin si in aceste momente la un ... citeste toata stirea