Editeaza

VIDEO. Ce salarii au Alin Tise si directorul Aeroportului Cluj. Tise "invidios" pe Ciceo: "Sunt un pic invidios pe el, dar ce sa-i fac acum? Sa i-l iau?"

Sursa: Stiri de Cluj
Marti, 19 August 2025, ora 16:48
16 citiri
Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a fost intrebat astazi in cadrul unei conferinte de presa ce salariu are. Acesta a raspuns ca venitul sau ajunge la aproximativ 16.000 de lei lunar, suma care include si o componenta din finantarea europeana.
La aceeasi intalnire cu presa, directorul Aeroportului International "Avram Iancu" Cluj, David Ciceo, a precizat ca salariul ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
VIDEO EXCLUSIV. Scandal socant in Cluj: O clujeanca a lovit de trei ori, intentionat, cu masina un tatic sub ochii fetitei lui de 7 ani. Apoi a fugit!
O scena socanta a avut loc aseara in trafic, in jurul orei 19.00, pe strada Donath din Cluj-Napoca, ...
Accident de amploare langa Aeroportul din Cluj-Napoca: Trei masini si un troleibuz avariate, doua persoane au fost transportate la spital FOTO
Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit cu doua autospeciale cu modul de ...
Tragedie revoltatoare! Un barbat din Cluj, ars pe 50% din corp, e refuzat de spitalele din Romania pe motiv ca nu mai sunt locuri. Familia e disperata
Marti dupa-amiaza a avut loc un incendiu de vegetatie in localitatea Somcutu Mic din judetul Cluj. ...
ActualitateBusinessSportLife Show