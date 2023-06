Sapte persoane au fost trimise in judecata intr-un dosar legat de incendierea unei masini in Cluj-Napoca, focul extinzandu-se apoi si la alte bunuri din incinta, printre care gardul imobilului, poarta electrica si sistemul de supraveghere. Atacul mafiot ar fi fost de fapt o reglare de conturi, iar cei sapte indivizi ar fi fost platiti de un alt barbat. Imaginile atacului socant au fost publicate. In timp ce masina luase foc in curtea unei case, soferul automobilului dormea linistit in casa cu ... citeste toata stirea