VIDEO Centura de Salvare. Sabin Sarmas anunta 10 proiecte mici care pot suplini, pe termen scurt, Centura Metropolitana, investitie cu care administratia Boc este in blocaj

Candidat la Primaria Cluj-Napoca, Sabin sarmas a prezentat o cateva protecte mici (drumuri, conexiuni in cartiere) care, odata puse in opera de administatia locala ar putea genera o gura de aer pentru traficul din oras.Interventiile au fost botezate "centura de salvare" si vizeaza o serie de conexiuni rutiere si legaturi intre arterele principale, care, potrivit lui Sabin Sarmas au fost nominalizare de oamenii din cartiere cu care a discutat si apoi proiectele au validate cu specialisti in ... citește toată știrea