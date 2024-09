VIDEO Ciolacu, la volanul masinii electrice produsa la Cluj, dupa macheta unui tamplar: "Mama ce frumoasa e! Concureaza cu orice model din lume"

Premierul Marcel Ciolacu, la Cluj, la volanul noii masini electrice, produsa integral in Romania, construita dupa o macheta facuta de un tamplar:"Mama ce frumoasa e! Poate concura cu orice model din lume!"Premierul Marcel Ciolacu a testat un prototip de masina electrica produs integral in Romania, in cadrul unei vizite la Cluj-Napoca, la o companie IT care ofera solutii software la nivel global. Vizita a avut loc sambata, cand seful Guvernului a avut ocazia sa testeze masina electrica si sa ... citește toată știrea