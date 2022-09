VIDEO Civicii din Ciurila acuza ca noul Plan Urbanistic va aduce haosul imobiliar, din oras si din Floresti, in comuna de langa Cluj neatinsa de blocuri

Fata in fata cu noul PUG pregatit de catre biroul Raum in Ciurila, o comuna de langa Cluj, "taiata" in doua de Autostrada Transilvania, deservita de un drum judetean care s-a ingustat dupa fiecare asfaltare, unde oamenii spun ca s-au mutat ca sa scape de haosul din Cluj-Napoca dar si deoarece e singurul loc din care ajungi in 15 minute in oras, locuitorii au cerut primarului si proiectantilor sa renunte ambitiile de a crea un nod de legatura pe autostrada, de a face drumuri ocolitoare pentru a ... citeste toata stirea