VIDEO CLUJ: Accident AUDI versus AUDI. Un tanar de 18 ani a cauzat coliziunea.

Un accident de circulatie a avut loc in aceasta dupa-amiaza la Gilau, in apropiere de intrarea pe autostrada A3.Doua puternice autoturisme Audi, care circulau in sensuri opuse, s-au lovit frontal. Avariile lor sunt aproximativ simetrice, ambele avand distrusa partea stanga. Conform informatiilor transmise de IPJ la solicitarea Stiri de Cluj una din masini, condusa de un tanar de 18 ani, care circula spre Oradea a intrat pe contrasens si ... citește toată știrea