VIDEO. Clujean, gasit mort de cateva zile in propria casa. Vecinii au sesizat politia

Un barbat din Gherla, in varsta de 63 de ani, a fost gasit mort in propria casa, la cateva zile de la deces. Pompierii au fost nevoiti sa sparga un geam pentru a patrunde in locuinta barbatului, dupa ce vecinii au anuntat politia.Politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla au fost sesizati vineri in jurul orei 15, prin apel 112, de catre un barbat 67 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca vecinul sau nu mai raspunde la usa si nu a mai fost vazut din data de 13 iunie, fiind ... citeste toata stirea