VIDEO Conflict spontan la coada la Posta din Cluj. Motivul? Legea prioritatii parintilor cu copii mici: "Copilul putea sta cu tac-su"/"Am fost la medic"

Conflict spontan la coada la Posta din Cluj intre parinti si pensionari. Motivul? Legea prioritatii parintilor cu copii mici: "Copilul putea sta cu tac-su acasa"/ "Am fost la medic" VIDEOLa sediul central al Postei din Cluj, a izbucnit in 21 ianuarie 2025, in jurul pranzului, o situatie tensionata a atras atentia asupra efectelor controversate ale Legii nr. 280 din 18 octombrie 2023, care acorda prioritate la coada parintilor cu copii cu varsta sub cinci ani. O discutie tensionata a izbucnit ... citește toată știrea