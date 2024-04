VIDEO: Copacii Carbochim se pastreaza. Revin in acelasi loc, intr-un nou parc deschis catre Somes, parte din proiectul de reconversie a fostei platforme

*126 de arbori de pe fosta platforma Carbochim sunt salvati pentru a fi reintegrati intr-un parc creat de la zero in zona de nord a Clujului*acestia sunt relocati in pepiniera dedicata noului proiect mixed-use, care va reda orasului 14 hectare industriale, alaturi de alti peste 600 de copaci* demersul presupune logistica dezvoltata* tei, brad argintiu, molid, mesteacan, nuc, prun rosu, paltin, cedru si magnolii sunt speciile care au intrat deja in vegetatie* spatiul verde amenajat in ... citește toată știrea