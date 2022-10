VIDEO - Copil de 7 ani, lovit din plin de o masina in timp ce traversa strada, in localitatea Frata, judetul Cluj

Un copil de sapte ai a fost lovit de o masina in localitatea Frata, judetul Cluj. Minorul a fost transportat de urgenta la spital.O soferita in varsta de 39 de ani a accidentat, luni, 10 octombrie, un minor care traversa drumul judetean DJ150 din localitatea Frata. Copilul se intorcea de la scoala impreuna cu mai multi colegi, in momentul in care a fost lovit de masina. Acesta a fost transportat de urgenta la spital.Politistii au fost sesizati in jurul orei 12:10 de accident. "La data de 10 ... citeste toata stirea