VIDEO Cosmarul unui clujean ce si-a cumparat mancare de la cel mai cunoscut fast-food din oras: "Am aruncat tot. Era pur si simplu dezgustator!"

Un tanar clujean a gasit un vierme in mancarea cumparata: "Am aruncat tot. Era pur si simplu dezgustator!"Un tanar din Cluj a avut parte de o surpriza dezgustatoare astazi, 18 septembrie, in jurul orei 16:36, cand si-a cumparat un American Bucket de la unul dintre cele mai cunoscute fast-food-uri din lume, continand 10 Hot Wings si 10 Crispy Strips, pentru care a platit 88.80 de lei. In timp ce savura mancarea, aceasta nu a mai parut deloc apetisanta, cand a descoperit un vierme pe una dintre ... citește toată știrea